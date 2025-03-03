Зеленський: для наближення миру і десятиліть спокою Україні, Європі та США потрібно діяти в конструктиві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для наближення миру і десятиліть спокою Україні, Європі та США потрібно діяти в конструктиві, повідомляє пресслужба глави держави.

"Україна, уся Європа, Америка – разом ми можемо забезпечити десятиліття спокою. І треба для цього бути в конструктиві – працювати разом, доповнювати пропозиції одне одного та прискорювати дипломатію для завершення війни", - сказав він у вечірньому відеозверненні у понеділок.

Він зазначив, щодо продовження роботи з європейськими партнерами щодо спеціальної дипломатичної та безпекової архітектури, яка може наблизити мир. "Це те, зокрема, про що ми говорили в Лондоні напередодні. І перед тим – із багатьма лідерами світу", - підкреслив він.

Зеленський також сказав, що говорив з лідерами Литви, Латвії та Естонії. "Хороша розмова. І про підсумки саміту в Лондоні. І про можливості та бачення всіх процесів з Америкою. І про оборонну підтримку – те, що рятує життя наших людей. Вдячний державам Балтії за те, що ви так принципово з Україною, друзі. Дякую ще раз за підтримку!", - зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13466