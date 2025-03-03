Зеленський про РФ: Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях балістикою

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Росія не хоче завершення війни, вона продовжує повітряний терор проти цивільного населення, Росію потрібно примусити до миру, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми хочемо завершення цієї війни. Але Росія не хоче й продовжує повітряний терор: за минулий тиждень – понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет, випущених по Україні, щоб руйнувати міста і вбивати людей", - написав він у телеграм у понеділок.

"Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях навмисно балістикою. Щоб змусити Росію припинити удари, нам потрібна більша спільна сила світу", - заявив він.

Президент України наголосив, що "посилення нашого протиповітряного захисту, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, що унеможливлять повернення російської агресії, саме на цьому ми маємо зосередитися".

"Справедливість має перемогти. Ми віримо в силу єдності й обов’язково відновимо надійний мир", - упевнений Зеленський.