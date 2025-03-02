ГУР спростовує дезінформацію про начебто інспірування конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Звинувачення ГУР МО України в начебто інспіруванні збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном є дезінформацією, заявили в Головному управлінні розвідки МО України.

"У вірменському інформаційному просторі, зокрема в телеграм-каналах, поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу ГУР МО України у начебто спробі інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією", - сказано в заяві ГУР.

Основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

"Поширюваний папірець містить низку грубих помилок (“Їван” замість Іван, “СДР” замість ЄДРПОУ та інші) і не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України", - зазначає ГУР.

Проведення вказаної інформаційної операції спрямоване на "дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім державі-агресору росії" – додають у розвідці.