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17:46 01.03.2025

Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

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Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Польщі Анджей Дуда закликав українського колегу Володимира Зеленського повернутись за стіл переговорів із США, оскільки не бачить жодної іншої сили у світі, окрім США, здатної зупинити російську агресію.

«Необхідно повернутися за стіл переговорів. Президент Зеленський повинен сісти за нього і домовитися про рішення, яке зробить Україну безпечною», - йдеться у повідомленні канцелярії президента Польщі у соцмережі Х.

«Вчора був глухий кут. Я говорив із Зеленським перед вильотом до Вашингтона минулого тижня. Я передав йому, що, на мою думку, він повинен спокійно вести переговори з президентом Трампом, і ви повинні шукати угоду, спільне рішення», - заявив Дуда.

Він зазначив, що були різні спроби покласти край війні в Україні, яка розпочалася у 2014 році. У 2022 році Росія здійснила повномасштабну агресію, і відтоді ніхто не знає, як зупинити цю агресію.

«Президент США Дональд Трамп вирішив зробити цю спробу. Я не бачу жодної іншої сили у світі, окрім США, здатної зупинити російську агресію. Їхні можливості непорівнянні. Я сподіваюся, що, по суті, ця політика призведе до того, що цьому буде покладено край», - заявив Дуда.

Він також зазначив, що Польща дбає про мир, «тому що це також наш інтерес».

Теги: #трамп #зеленський #дуда

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