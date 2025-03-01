Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США
Президент Польщі Анджей Дуда закликав українського колегу Володимира Зеленського повернутись за стіл переговорів із США, оскільки не бачить жодної іншої сили у світі, окрім США, здатної зупинити російську агресію.
«Необхідно повернутися за стіл переговорів. Президент Зеленський повинен сісти за нього і домовитися про рішення, яке зробить Україну безпечною», - йдеться у повідомленні канцелярії президента Польщі у соцмережі Х.
«Вчора був глухий кут. Я говорив із Зеленським перед вильотом до Вашингтона минулого тижня. Я передав йому, що, на мою думку, він повинен спокійно вести переговори з президентом Трампом, і ви повинні шукати угоду, спільне рішення», - заявив Дуда.
Він зазначив, що були різні спроби покласти край війні в Україні, яка розпочалася у 2014 році. У 2022 році Росія здійснила повномасштабну агресію, і відтоді ніхто не знає, як зупинити цю агресію.
«Президент США Дональд Трамп вирішив зробити цю спробу. Я не бачу жодної іншої сили у світі, окрім США, здатної зупинити російську агресію. Їхні можливості непорівнянні. Я сподіваюся, що, по суті, ця політика призведе до того, що цьому буде покладено край», - заявив Дуда.
Він також зазначив, що Польща дбає про мир, «тому що це також наш інтерес».