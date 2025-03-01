У центральній частині Харкова пошкоджені вікна в будинку, автосалон та гіпермаркет внаслідок удару ворожого БпЛА - ОВА

У центральній частині Харкова пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку, а також автосалон та гіпермаркет внаслідок удару ворожого безпілотника, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок одного з влучань БПЛА "Шахед" в центральній частині міста пошкоджено скління вікон в багатоквартирному житловому будинку, будівля автосалону та гіпермаркету", - написав він в телеграмі.

Без постраждалих, додав Синєгубов.

Як повідомлялося, російські війська вдарили по центральній частині Шевченківського району Харкова. Окупаційна армія РФ випустила ва ніч на суботу по Харкову щонайменше вісім безпілотників, поранено дитину, є влучання у житлові будинки, виникло декілька пожеж, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/13296