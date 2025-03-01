Події

00:42 01.03.2025

Ворог вдарив по центральній частині Шевченківського району Харкова – мер

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Російські війська вдарили по центральній частині Шевченківського району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Черговий удар по центральній частині міста, Шевченківський район", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялось, окупаційна армія РФ випустила ва ніч на суботу по Харкову щонайменше вісім безпілотників, поранено дитину, є влучання у житлові будинки, виникло декілька пожеж, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2151

Теги: #харків #удар

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