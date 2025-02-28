Стан здоров'я Папи Римського покращується

Папа Римський Франциск провів спокійну ніч, стан його здоров'я поступово покращується, повідомляє в п'ятницю Зала друку Святого престолу.

"Як і останніми днями, ніч пройшла спокійно, і наразі папа відпочиває", - йдеться в комюніке, яке поширила пресслужба Ватикану.

У документі уточнюється, що наразі Франциск продовжує проходити фізіотерапію з використанням кисневого апарату. Повідомляється, що у зв'язку зі складністю клінічної картини для уточнення прогнозу знадобиться ще кілька днів спостережень.

У четвер пресслужба повідомляла, що Папа Римський провів молитву в каплиці клініки і прийняв причастя.

У січні понтифік захворів на бронхіт. Його госпіталізували 14 лютого в клініку "Агостіно Джемеллі" в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгена і лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Папі Римському Франциску 88 років.