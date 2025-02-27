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20:21 27.02.2025

Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскомандирові 125 бригади ТРО Горбенку

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Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскомандирові 125 бригади ТРО Горбенку

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенанту Артуру Горбенку, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини.

Адвокат Максим Тхорівський у коментарі "Українській правді" повідомив, що замість тримання під вартою суд призначив Горбенку цілодобовий домашній арешт до 20 березня.

Як повідомлялося, 22 січня Горбенку було призначено два місяці перебування під вартою з альтернативою застави у 25 млн грн. Його підозрюють у недбалості до військової служби (стаття 425 Кримінального кодексу України).

20 січня представники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри колишнім командувачу ОТУ "Харків" бригадному генералу Юрію Галушкіну, командиру 125-ої бригади ТРО генерал-лейтенанту Артуру Горбенку і командиру 415-го стрілецького батальйону 23-ої ОМБр полковнику Іллі Лапіну. Офіцерів підозрюють у "провалі оборони на Харківщині".

 

Теги: #суд #екскомандир #горбенко

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