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10:29 27.02.2025

Коломойський програв справу у Верховному Суді про оскарження націоналізації ПриватБанку

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Коломойський програв справу у Верховному Суді про оскарження націоналізації ПриватБанку

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 26 лютого підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі №826/7432/17 за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського проти Кабінету міністрів, Національного банку, Міністерства фінансів та ПриватБанку.

"ПриватБанк вітає справедливе рішення суду, яке підтверджує верховенство права в Україні. Це свідчить про те, що незалежні судді діють відповідно до чинного законодавства та демократичних принципів. Оскарження націоналізації створювало суттєві ризики для фінансової стабільності держави, враховуючи значні фінансові ресурси, які були вкладені державою для порятунку ПриватБанку з метою захисту інтересів вкладників", – прокоментувала у пресрелізі банку у четвер член правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.

Фінустанова нагадує, що розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року. Коломойський, якому до націоналізації належало 41,6572% акцій ПриватБанку, намагався оскаржити рішення всіх державних органів, які брали участь у націоналізації. У квітні 2019 року нині вже ліквідований Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення на користь екс-акціонера та визнав націоналізацію незаконною. Після тривалого апеляційного перегляду справи лише у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив клопотання ПриватБанку, НБУ, Кабмыну, Фонду гарантування вкладів фізосіб та Мінфіну та закрив провадження у справі, скасувавши судове рішення про задоволення позову Коломойського.

Сьогодні державний ПриватБанк отримав остаточну перемогу і у Верховному суді, підкреслюється у пресрелізі.

"Банк залишається у державній власності, а справу закрито згідно з нормами українського законодавства, яке унеможливлює повернення акцій банку колишнім власникам", - зазначила Деглава.

Як повідомлялося, Коломойський оскаржував націоналізацію також і в господарських судах, але 26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив неможливість повернення акцій ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Коломойського та компанії Triantal Investments LTD. 27 листопада 2023 року ухвалою Господарського суду міста Києва також закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку за позовом іншого великого ексвласника Геннадія Боголюбова.

Після цього програшу Коломойський звернувся до Конституційного суду України (КС) з метою визнати неконституційними певні норми ЗУ № 590-ІХ (так званий "антиколомойський" закон). Попередньо він отримав відмову, але через неодностайність колегії суддів остаточне рішення про відкриття провадження ухвалить Другий сенат КС.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2025 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав перше місце (956,7 млрд грн) серед 61 банку в країні. Чистий прибуток фінустанови в 2024 році склав 40,141 млрд грн.

Теги: #коломойський #приватбанк #верховний_суд

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