Сили оборони відбили у противника селище Котлине під Покровськом, знешкоджено майже 500 окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

275 російських окупантів було ліквідовано і ще 203 поранено під час бойових дій в районі селища Котлине Покровської громади Донецької області, також знищено 13 одиниць техніки противника, повідомляється в телеграм-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" у середу.

"У ході штурмових дій українські десантники зачистили село Котлине, що під Покровськом. Зайняття цього села дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили. Десантники спільно з суміжними підрозділами Сил оборони не дозволили загарбникам закріпитися у Котлиному та вибили окупантів за межі села. У результаті спільних дій було знищено: 1 БТР, 12 одиниць автомобільної техніки. Особовий склад противника: 200 – 275, 300 – 203", - йдеться в повідомленні.