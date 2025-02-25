Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Підрозділи Сил оборони України минулої ночі збили 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА, 79 безпілотників були локаційно втрачені, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 25 лютого 2025 року (із 19.00 24 лютого) противник атакував 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також завдав удару 7 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс", - йдеться у повідомленні ПС у телеграм у вівторок.

Станом на 11.00 підтверджено збиття 6 крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях".

79 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.