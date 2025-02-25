Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинули дві людини, ще дві постраждали - Прокудін

Російські війська у понеділок обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали 13 людей, з них одна дитина, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Берислав, Новодмитрівка, Томина Балка, Милове, Новокаїри, Дудчани, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Гончарне, Надеждівка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка Інженерне, Приозерне, Осокорівка, Новокаїри, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дніпровське, Качкарівка, Комишани, Львове, Михайлівка, Новотягинка, Ольгівка, Республіканець, Софіївка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 13 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 43 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопроводи, господарчу споруду,гараж та приватні автомобілі.