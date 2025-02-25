Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі є травмована – ОВА

Внаслідок ворожої російської атаки в Обухівському районі є травмована, у Фастівському зафіксовані пошкодження приватних будинків, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі травмовано жінку 44 років У постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні", - сказано в повідомленні.

Також частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

Крім того, у Фастівському районі також фіксуються пошкодження приватних будинків.

Детальна інформація згодом.