Події

06:46 25.02.2025

Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі є травмована – ОВА

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Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі є травмована – ОВА

Внаслідок ворожої російської атаки в Обухівському районі є травмована, у Фастівському зафіксовані пошкодження приватних будинків, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі травмовано жінку 44 років У постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні", - сказано в повідомленні.

Також частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

Крім того, у Фастівському районі також фіксуються пошкодження приватних будинків.

Детальна інформація згодом.

 

Теги: #поранена #київщина #атака

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