Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі є травмована – ОВА
Внаслідок ворожої російської атаки в Обухівському районі є травмована, у Фастівському зафіксовані пошкодження приватних будинків, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
"Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі травмовано жінку 44 років У постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні", - сказано в повідомленні.
Також частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.
Крім того, у Фастівському районі також фіксуються пошкодження приватних будинків.
Детальна інформація згодом.