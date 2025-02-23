Спецпосланник Трампа висловив оптимізм щодо швидкого припинення війни в Україні

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф висловив оптимізм щодо швидкого підписання мирної угоди, він сказав це в інтерв'ю оглядачеві CNN Джейку Тапперу в ефірі "State of the Union" в неділю.

Відповідаючи на запитання про суботній коментар прес-секретаря Білого дому Кароліни Левітт про те, що Трамп вважає, що він може змусити Росію погодитися на угоду вже цього тижня, Віткофф висловив упевненість в цій ідеї.

"Наші розмови в Саудівській Аравії з держсекретарем і радником з національної безпеки були, на мій погляд, позитивними, конструктивними і явно сприяли нарощуванню імпульсу. Тому я б сказав, що я налаштований оптимістично і позитивно, так само як і президент, що ми можемо зробити щось досить швидко", - заявив Віткофф.