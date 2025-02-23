Події

21:51 23.02.2025

Спецпосланник Трампа висловив оптимізм щодо швидкого припинення війни в Україні

1 хв читати

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф висловив оптимізм щодо швидкого підписання мирної угоди, він сказав це в інтерв'ю оглядачеві CNN Джейку Тапперу в ефірі "State of the Union" в неділю.

Відповідаючи на запитання про суботній коментар прес-секретаря Білого дому Кароліни Левітт про те, що Трамп вважає, що він може змусити Росію погодитися на угоду вже цього тижня, Віткофф висловив упевненість в цій ідеї.

"Наші розмови в Саудівській Аравії з держсекретарем і радником з національної безпеки були, на мій погляд, позитивними, конструктивними і явно сприяли нарощуванню імпульсу. Тому я б сказав, що я налаштований оптимістично і позитивно, так само як і президент, що ми можемо зробити щось досить швидко", - заявив Віткофф.

 

Теги: #война #переговоры #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:06 25.02.2025
Україна можливо підпише угоду щодо видобутку корисних копалин 28 лютого – ЗМІ

Україна можливо підпише угоду щодо видобутку корисних копалин 28 лютого – ЗМІ

21:06 25.02.2025
Україна та США узгодили деталі договору про надра

Україна та США узгодили деталі договору про надра

13:53 25.02.2025
Президент Польщі заявив про готовність прийняти американський військовий контингент із Німеччини

Президент Польщі заявив про готовність прийняти американський військовий контингент із Німеччини

09:38 25.02.2025
На майбутніх переговорах з РФ планується обговорити умови Москви для завершення війни в Україні – Рубіо

На майбутніх переговорах з РФ планується обговорити умови Москви для завершення війни в Україні – Рубіо

09:36 25.02.2025
Держдеп США оголосив про запровадження санкції щодо організацій і суден, пов'язаних із нафтохімією Ірану

Держдеп США оголосив про запровадження санкції щодо організацій і суден, пов'язаних із нафтохімією Ірану

08:34 25.02.2025
Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

21:31 24.02.2025
Макрон: Україна має отримати компенсацію, але її має заплатити Росія

Макрон: Україна має отримати компенсацію, але її має заплатити Росія

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

ОСТАННЄ

Польща проводить переобладнання цивільних аеропортів під воєнні завдання

Стан Папи Франциска стабільний, він продовжує лікування, повідомили у Ватикані

У Румунії повідомляють про 13 тис. українців, які незаконно потрапили в країну у 2024 році

Зеленський зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України

Зеленський повідомив про підготовку деяких форматів з партнерами

Перші аукціони на послуги з розмінування агроземель за заявками 2025р обсягом 28,1 млн грн пройдуть в березні

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Шмигаль: Словаччина підтримує вступ України в ЄС, напруженість з Угорщиною буде вирішена на нашому шляху до європейського членства

Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

Через удар ворожого дрона по селу на Харківщині поранено мирного мешканця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА