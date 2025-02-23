Зеленський попереджає Орбана та Фіцо про небезпеку їх заяв щодо розширення НАТО для їх країн

Президент України Володимир Зеленський вказав на небезпеку заяв прем'єр-міністрів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо щодо неприпустимості розширення НАТО на схід, оскільки їх країни також долучилися до НАТО після відповідних домовленостей про нерозширення Альянсу з керівництвом СРСР.

"Дійсно, Радянський Союз домовлявся з США, що не буде розгортання НАТО і НАТО не буде розширюватись на схід, і це було до 91 року, до нашої незалежності, до незалежності Росії тощо. То у мене питання: яким чином Угорщина, яка отримала членство в НАТО в 99му році і входила в список країн, на яких не повинно було розповсюджуватись розширення НАТО, яким чином сьогодні лідер Угорщини не боїться піднімати це питання?" - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

За його словами, "якщо відмотувати все назад, то серед цього списку країн, які на думку Путіна не повинні бути в НАТО після розпаду Радянського Союзу будуть Угорщина, буде Чехія, буде Болгарія, буде Румунія, будуть Baltics, Словаччина".

"Великий привіт Фіцо і Орбану. Чи це не ризик зараз все це робити? Чи це не ризик до їх суспільств і їх країн? І чи не ризик, що всі ці країни, які стали членами НАТО після тих чи інших домовленостей Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки, що вони всі сьогодні можуть бути, якщо Україна не вистоїть під ударом окупації або присутності російської армії на їх території?... Я вам навів реальний приклад з НАТО і я вважаю, що він небезпечний", - додав Зеленський.