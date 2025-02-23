США не попереджали про відключення "Старлінків", але Україна повинна бути готова до цього – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не надходили натяки на можливість відключення в Україні терміналів супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, інформація про що з'явилася у медіа, але повідомив, що Україна готується для можливості такого розвитку подій.

"Щодо Старлінків тощо: натяків не було. В медіа це бачили. Повинні бути готові? Так. Відповідні інституції наші над цим працюють", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві, відповідаючи на запитання, чи казав йому президент США Дональд Трамп чи представники його команди на те, що США в якийсь момент можуть припинити допомогу Україні, зокрема, в аспекті розвідданних і роботи "Старлінків".

Він відзначив, що вважає ідею відключення України від "Старлінків" неправильною, тому що частина цих систем працює у лікарнях, дитячих садках, школах, університетах, і за цей сервіс Україні сплачують країни-партнери, Польща і Німеччина. "Ми платимо за це, це не безкоштовна допомога. Ми вдячні за ці технології, але ми за них щомісячно платимо ренту. Тому будемо вважати, що поки що немає таких ризиків, і що це дійсно тільки в медіапросторі", - сказав Зеленський.