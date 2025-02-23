Все йде ще більш-менш контрольовано - Буданов про поточний стан України у війні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов вважає, що поточний стан України у війні ще більш-менш контрольований.

“В цілому, стосовно ситуації. Перш за все, Російська Федерація не відмовляється від досягнення своєї стратегічної мети… На жаль, треба буде з цим жити. Те, що їм це не вдається, це очевидно, оскільки… вже майже 11 років це все триває. Просування є, але темпи абсолютно не такі, які вони собі ставили за мету. Проблеми у них є, проблеми є і у нас,” - сказав Буданов на форумі "Україна. Рік 2025" в неділю в Києві.

Він повідомив, що Російська Федерація в цьому році знизила план набору військових до армії. "Цього року план з набору нових військових до армії рф знижено майже на 100 тисяч осіб. На скільки вони його виконають, побачимо з часом", - відзначив Буданов.

Він розповів також про темпи і обсяги виробництва озброєння в Російській Федерації.

“По основних видах озброєння вони або такі самі, як були минулого року, або частково зменшені. Що стосується саме основного озброєння, що стосується боєприпасів, особливо керованих авіабомб та дронової техніки. Тут вони сильно… крокують вперед в своїх об'ємах і значно нарощують їх виробництво”, - сказав Буданов.

Він також додав, що Північна Корея бере активну участь у війні проти України, забезпечуючи 50% потреби боєприпасів для Росії.

“Не можна в цьому аспекті не згадати про їх … стратегічного союзника Північну Корею, яка на 50% задовольняє всі, скажімо так, витрати фронту у боєприпасах. 50 відсотків боєприпасів – це корейські боєприпаси. Так само почалося масштабне постачання озброєння. Перш за все, це 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню”, - наголосив Буданов.

Він також повідомив, що КНДР цього року планує передати Росії ще 148 ракет KN-23.

"Перші застосування показали низьку точність цього озброєння. Після цього за допомогою російських фахівців були проведені модернізаційні роботи і зараз точність стала прийнятною", - розповів Буданов.

Начальник ГУР також звернув увагу, що в російської армії є 8 тисяч північнокорейських солдатів. За його словами, українські Сили оборони "вивели з ладу" вже 4 тисячі солдатів КНДР, але їм готують заміну.