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13:14 23.02.2025

Гуманітарний координатор ООН: Втоми від солідарності з Україною немає

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Гуманітарний координатор ООН: Втоми від солідарності з Україною немає

Чим довше триває війна, тим важче підтримувати необхідний рівень виділення донорами ресурсів, але втома від солідарності з українцями не відчувається, зазначає координатор системи ООН в Україні і гуманітарний координатор Матіас Шмале в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, ми живемо у світі, де є не лише війна Росії проти України, а й інші кризи, наприклад, на Близькому Сході, в Судані, М'янмі. Я чую багато занепокоєння від міжнародних партнерів щодо нестачі ресурсів для вирішення всіх цих криз. Отже, партнери повинні визначати пріоритети своїх ресурсів. І ми всі розуміємо, що завжди більше уваги приділяється найновішій кризі. Чим довше триває війна, тим вищий ризик того, що вона буде "забуватися", і це призведе до втоми донорів", - зазначив Шмале.

Тим не менш, за його словами, він не відчуває "втоми від солідарності", адже "всі розуміють, що Україну не можна залишати наодинці", і необхідно продовжувати міжнародну солідарність з Україною та її народом. Але чим довше триває війна, тим важче підтримувати необхідний рівень виділення ресурсів, додали в ООН.

"Друга річ - це політичні зрушення, і, звичайно, очевидно, що це Вашингтон. Я думаю, що в усьому світі спостерігається певна тенденція щодо необхідності надавати пріоритет своїм людям у власній країні і справлятися з безробіттям та місцевими проблемами, а також небажання продовжувати допомагати людям в інших країнах", - вважає Шмале.

На його думку, це очевидна тенденція, і вона ускладнює для ООН та уряду української влади утримування уваги до України.

Теги: #оон #шмале #солідарність #українці

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