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17:05 22.02.2025

В українському уряді працюватиме експертна група щодо угоди зі США про надра та гарантії - Стефанчук в інтерв’ю NHK

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В українському уряді працюватиме експертна група щодо угоди зі США про надра та гарантії - Стефанчук в інтерв’ю NHK

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук стверджує, що після зустрічі президента Володимира Зеленського з спецпредставником президента США з питань України та РФ Кітом Келлогом робота щодо угоди з адміністрацією президента США про українські надра та американські гарантії безпеки буде продовжена.

Як повідомляє в суботу Японська мовна корпорація (NHK), Стефанчук повідомив в інтерв’ю NHK, що з початку наступного тижня український уряд почне серйозно працювати над укладенням такої угоди.

Стефанчук, близький до Зеленського, сказав NHK у п'ятницю, що з понеділка в українському уряді працюватиме експертна група, яка працюватиме над підписанням угоди зі Сполученими Штатами.

Україна, за словами спікера Ради, готова працювати з партнерами над корисними копалинами, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки, вказуючи на те, що права та інтереси повинні йти разом з ними.

Стефанчук заявив, що Україна має намір вести конструктивні дискусії і прагне якнайшвидше провести саміт зі Сполученими Штатами.

«Щодо коментаря Трампа про те, що Україні потрібно провести президентські вибори, Стефанчук сказав, що в українському законодавстві чітко прописано, що під час воєнного стану вибори не можуть бути проведені. Він сказав, що неможливо провести чесні вибори, поки триває російське вторгнення, оскільки військові не зможуть взяти в них участь», - повідомляє NHK.

Стефанчук, як повідомляє NHK, зазначив, що для припинення війни Росія повинна не тільки вийти з території України і повернути свої землі, але й бути притягнутою до відповідальності і виплатити репарації всім тим, хто постраждав під час війни.

Sky News в суботу повідомляє із посиланням на джерело, що Київ не готовий підписати документ в нинішньому вигляді, бо «на сьогодні драфти не відображають партнерства в угоді, а містять лише односторонні зобов’язання для України».

Теги: #стефанчук

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