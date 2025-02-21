Троє людей постраждали в результаті авіаудару в Запорізькій області – ОВА
В результаті російського авіаудару по Гуляйполю Запорізької області постраждали три людини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Дві жінки і чоловік поранені внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя", - написав Федоров в телеграм-каналі.
Він відзначив, що росіяни нанесли удар керованими авіабомбами. Зруйновані щонайменше 13 будинків.
Постраждалі госпіталізовані та отримують всю необхідну медичну допомогу.