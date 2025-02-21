Республіканець Вілсон: Судіть про президента Трампа за його сміливими результатами

Представник Південної Кароліни у Конгресі США республіканець Джо Вілсон висловив підтримку народу України та закликав судити про кроки президента США Дональда Трампа за результатами, назвавши його дії чіткими, а Путіна – воєнним злочинцем.

"Я підтримую мужній народ України, який успішно блокує криваве вторгнення воєнного злочинця Путіна", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Далі Вілсон додав: "Будь-які коментарі президента Трампа є добросовісними зусиллями, спрямованими на припинення війни, оскільки його дії є чіткими: раніше він відправив ракети Javelin в Україну, розмістив американські війська в Польщі та скасував фінансування "Північного потоку-2" для воєнного злочинця Путіна, щоб встановити мир через силу".

"Судіть про президента Трампа за його сміливими результатами з кожного питання", - резюмував Вілсон.