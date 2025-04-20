Конгресмен-республіканець Вілсон назвав оголошене Путіним перемир'я фальшивим

Конгресмен від Республіканської партії Еддісон Ґрейвз "Джо" Вілсон-старший відзначив, що РФ може припинити вторгнення, яке сама розпочала, будь-якої миті, і назвав одноосібно оголошене Володимиром Путіним припинення вогню фальшивим.

"Військовий злочинець Путін нагадує нам про свою повну та абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фальшиве пасхальне припинення вогню, продовжуючи вторгнення, яке ВІН розпочав і може закінчитися сьогодні. Історія пам'ятатиме його як слабку та жалюгідну людину. Вдячний за те, що підтримуємо Україну", - написав Вілсон у соцмережі Х.

Як повідомлялося, росЗМІ повідомили у суботу, що Володимир Путін оголосив т.зв. "великоднє перемир'я": російська армія нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Президент Володимир Зеленський у відповідь на пропозицію Володимира Путіна щодо "великоднього перемир'я" заявив, що Україна приєднується до припинення війни, але діятиме дзеркально, а також пропонує продовжити його і після 20 квітня.

Вранці у неділю Зеленський повідомив, що в період між 18:00 з моменту заяви про "великоднє перемир'я" та 00:00 відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії, 290 разів росіяни застосовували безпілотники. Станом на 6:00 неділі на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів, зафіксовані десятки застосувань FPV-дронів ворогом. За його словами, українські військові всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. "Україна діятиме й надалі дзеркально", - зазначив президент.