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11:52 21.02.2025

Пентагон починає масові звільнення цивільних службовців

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Пентагон починає масові звільнення цивільних службовців

Міністерство оборони США готується вже цієї п'ятниці почати масові звільнення цивільних службовців і припинити прийняття на роботу нових у рамках рішення адміністрації Дональда Трампа про скорочення персоналу держструктур, повідомило видання Defense One.

Насамперед це торкнеться співробітників, яких було прийнято рік тому на випробувальний термін. "Члени офісу DOGE (департамент ефективності державного управління Білого дому під головуванням Ілона Маска –ІФ-У) здійснили свій перший візит до Пентагону минулої п’ятниці. Того ж дня чиновник відділу політики Пентагону надіслав попереджувальний електронний лист співробітникам", - йдеться у повідомленні Defense One.

Очікується, що звільнення почнуться вже у п'ятницю, 21 лютого, за словами кількох співробітників, поінформованих про плани. У відеоролику, опублікованому в соціальній мережі, міністр оборони США Піт Хегсет підтвердив, що Пентагон проводить «переоцінку (необхідної) кількості співробітників, які проходять випробувальний термін».

Тим часом, як повідомило видання Military.com, команда DOGE вже почала перевірку бюджетних витрат Пентагону. Експерти отримали доступ до інформаційних систем і бази даних міністерства оборони США. Хегсет наказав військовим службам визначити програми на 50 мільярдів доларів, які можна було б скоротити.

Пентагон, бюджет якого становить близько $850 млрд, є найбільшою федеральною установою і володіє більшою частиною найбільш конфіденційної інформації щодо національної оборони США.

Теги: #пентагон #цивільні #звільнення

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