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19:17 20.02.2025

Маск піддав сумніву результати соцопитувань в Україні щодо підтримки Зеленського

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Маск піддав сумніву результати соцопитувань в Україні щодо підтримки Зеленського

Глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск, наближений до президента США Дональда Трампа, піддав сумніву результати соціологічних опитувань в Україні щодо підтримки президента Володимира Зеленського.

"Має бути абсолютно очевидно, що контрольоване Зеленським опитування про його власну підтримку не заслуговує на довіру! Якби Зеленського дійсно любив народ України, він би провів вибори. Він знає, що програє з великим відривом, незважаючи на те, що захопив контроль над всіма українськими ЗМІ, тому скасував вибори", - написав Маск у соціальні мережі Х у четвер.

На його думку, "насправді він зневажає народ України, і саме тому він відмовився від виборів. Я закликаю Зеленського провести вибори і спростувати це. Він цього не зробить".

"Президент Трамп має рацію, що ігнорує його і прагне до миру незалежно від огидної, масивної машини підкупу, що живиться мертвими тілами українських солдатів", - додав Маск.

Такі висловлювання Маск зробив, коментуючи інформацію щодо того, що "заяви про те, що Зеленський має рівень підтримки 57%, походять від Київського міжнародного інституту соціології, який отримав фінансування від USAID на проведення опитування".

 

Теги: #маск #вибори #зеленський

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