В Україні в найближчі дві доби морозна погода без опадів, на дорогах ожеледиця

У п'ятницю, 21 лютого, в Україні без опадів, лише вночі на південному сході та сході країни, вдень в Криму та Приазов'ї місцями невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу (у східних та більшості західних областей місцями 15-18° морозу), вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

В Києві у п'ятницю без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 21 лютого в Києві була зафіксована найвища температура вдень була 10,4° в 2014р., найнижча вночі -22,1° в 1929р.

У суботу, 22 лютого, в Україні без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер у південно-східній частині північно-східний, 7-12 м/с, на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, у північних та центральних областях місцями до 19° морозу, на крайньому заході та півдні країни 8-13° морозу; вдень 1-6° морозу, у східних областях до 9° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла.

В Києві у суботу без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 2-4° морозу.