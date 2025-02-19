Інтерфакс-Україна
Події
19:13 19.02.2025

Перше засідання групи "Прозорість і підзвітність" буде присвячено так званим "туалетним схемам" у Києві - Ткаченко

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У Києві готують перше засідання робочої групи "Прозорість і підзвітність", воно буде присвячене розслідуванням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо так званих "туалетних схем", повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко.

"Готуємо перше засідання робочої групи "Прозорість і підзвітність". Це також перша в історії міста ініціатива, яка дозволить поглянути на проблеми управління ресурсами столиці не лише з погляду логіки чиновників, але й з колективною експертизою правоохоронців та антикорупційних органів", - написав він у телеграм у середу.

За його словами, перше засідання вирішили присвятити розгляду резонансних розслідувань НАБУ щодо так званих "туалетних схем". "Земельний дерибан не лише б'є по бюджету міста. Він також шкодить чесним підприємцям. Є непоодинокі реальні кейси сумлінного бізнесу, який страждає від недоброчесних маніпуляцій зі столичною землею", — наголосив Ткаченко.

Він звернувся до громадськості, до підприємців, які постраждали від подібних схем: "Якщо ваші права були порушені через оборудки за принципом "туалетної схеми", якщо вам відомо про інші подібні випадки – прошу заповнити форму зворотного зв'язку: https://forms.gle/SAqKHPXpT9bydVr4A. З вами зв'яжуться представники КМВА(…). Приймемо рішення щодо можливості вашої участі в засіданні групи".

Як працюють "туалетні схеми": право власності реєструють на фіктивне майно. Це може бути вагончик, будка з піноблоків, сторожка. Раніше використовувались громадські туалети, звідси і назва схеми. Земельний кодекс дозволяє відвести ділянку, на якій розташована споруда, її власнику, причому розміри ділянки іноді чуттєво більші за саму будівлю. Голосуванням Київради ділянка передається без конкурсу і аукціону "власнику майна". Управління правового забезпечення Київради зазвичай дає негативні висновки, оскільки такі ділянки формально є вільними від забудови. Рішення підписує міський голова.

Раніше Ткаченко інформував, що у Києві створили робочу групу "Прозорість і підзвітність". Її мета - забезпечити прозорість використання ресурсів громади, дотримання міською владою антикорупційного законодавства, а також запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів.

 

Теги: #київ #набу #земля

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