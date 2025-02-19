Заява громадянського суспільства щодо переговорів США і РФ: Без справедливості не буде миру

Представники українського громадянського суспільства та правозахисних організацій виступили з відкритою заявою, в якій "категорично засудили переговори між делегаціями Російської Федерації та США щодо України" у Ер-Ріяді та плани створення переговорних груп без участі України.

"Ми, представники українського громадянського суспільства, правозахисних організацій, категорично засуджуємо переговори між делегаціями Російської Федерації та США щодо України, що відбулися в Саудівській Аравії, та плани створення переговорних груп без участі України", йдеться у заяві, опублікованій на сайті Інституту масової інформації у середу та відкритій для подальшого підписання.

Зазначається, що будь-які домовленості про Україну без її безпосередньої участі є не лише неприйнятними, а й суперечать основоположним принципам міжнародного права, суверенітету держав та праву народу України самостійно визначати своє майбутнє.

"Такі домовленості не мають нічого спільного зі сталим миром та міжнародною безпекою, створюючи додаткові безпекові, економічні й інші загрози для держав, які їх підтримають. Такий шлях повторює фатальну помилку міжнародної спільноти, допущену під час "Мюнхенської змови" 1938 р., яка, як відомо, не задовольнила зазіхання держави-агресора та призвела до ще більш руйнівної війни", - наголошується у заяві.

Підписанти заяви наголошують, що "Україна не є об'єктом, а є суверенною державою, що постраждала від агресії"

"Російська Федерація продовжує вести повномасштабну війну проти України, порушуючи основоположні принципи міжнародного права, зокрема, заборону застосовувати силу проти територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави, закріплену у Статуті ООН. Це визнано не лише численними рішеннями міжнародних організацій, але й підтримано переважною більшістю держав світу. Агресія, вчинена Російською Федерацією, має своїм наслідком численні воєнні злочини, злочини проти людяності та, ймовірно, геноцид українського народу", - наголошується у заяві.

"Без справедливості не може бути стійкого миру", - також заявлено у документі. Підписанти зазначають, що "російсько-українська війна триває не лише через територіальні зазіхання на Автономну Республіку Крим, місто Севастополь, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а й через систематичне нехтування Росією ледь не усіма нормами міжнародного права. Будь-яке "врегулювання" без належного міжнародного правосуддя не лише не принесе тривалого миру, а й закріпить безкарність, створюючи передумови для розширення агресії, ескалації ситуації і нових злочинів у майбутньому".

У заяві також наголошується, що "недостатня реакція іноземних держав та міжнародних організацій на окупацію Кримського півострова, агресивні дії на Донбасі у 2014 році та численні злочини окупаційних військ та адміністрації на цих територіях вселили серед російського керівництва відчуття безкарності. У свою чергу, це зумовило повномасштабне вторгнення Російської Федерації та масові звірства проти українського народу у значно більших масштабах".

Тому підписанти висловлюють застереження, що "заяви про можливість припинення вогню без вирішення питання відповідальності та гарантій безпеки є небезпечними. Російська Федерація вже використовувала попередні "мирні домовленості" для перегрупування своїх сил, підготовки до нового наступу та продовження агресії. Від моменту початку агресії у 2014 році вона систематично порушує не лише норми міжнародного права, а й власні зобов’язання за підписаними угодами. Будь-які надії на зміну її підходу та дотримання нових домовленостей не мають жодного підґрунтя".

"Відтак будь-яке припинення бойових дій має базуватися на принципах міжнародного права, включаючи притягнення винних у міжнародних злочинах до відповідальності", - наголошується у заяві.

Окремим блоком представники українського громадянського суспільства звернули увагу на неприпустимості політичних маніпуляцій виборами в Україні.

"Ми наголошуємо на неприпустимості втручання у внутрішні справи України. Будь-які "плани", що передбачають проведення виборів в Україні як умову для "мирного врегулювання", є грубим порушенням суверенітету держави. Жодна зовнішня сила не має права нав’язувати Україні політичні рішення, особливо в умовах триваючої агресії та окупації частини територій. Крім того, вибори в умовах війни поставлять під загрозу життя виборців, унеможливлять належну участь українських захисників у виборчому процесі та, як наслідок, поставлять під сумнів легітимність обраної у такий спосіб влади".

У зв’язку з усім наведеним вище підписанти звернулись до різних категорій суб'єктів міжнародно політики та права:

"Держави та інші суб'єкти міжнародного права – не брати участь у переговорах без безпосередньої участі України та дотримуватися принципу, що "нічого про Україну без України".

Інші правозахисні та міжнародні організації світу – засудити проведення таких переговорів без участі України та вимагати притягнення винних за міжнародні злочини до відповідальності.

Держави-учасниці МКС – забезпечити виконання ордерів на арешт осіб, відповідальних за воєнні злочини та злочини проти людяності, у тому числі Владіміра Путіна.

Уряди країн-членкинь ООН, що дотримуються статуту ООН та зацікавлені у збереженні дії принципів міжнародного права – посилити підтримку України як єдиного реального шляху до припинення війни на справедливих умовах.

Уряди країн-членкинь ООН, що дотримуються статуту ООН та зацікавлені у збереженні дії принципів міжнародного права – посилити санкційний тиск на Росію, включно з додатковими обмеженнями для компаній, що співпрацюють із російським військово-промисловим комплексом".

"Ми наголошуємо, що справедливий і тривалий мир можливий лише через відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а також через невідворотність покарання для винних у найтяжчих міжнародних злочинах. Будь-які спроби "замирення" без України та без справедливості для постраждалих є не лише неприйнятними, а й небезпечними для всього міжнародного правопорядку", - резюмують підписанти заяви.

Станом на 16.30 заяву підписали більше 35 громадських організацій. Заява відкрита до підписання.