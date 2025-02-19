Україна не хоче жодних гарантій безпеки від РФ – Зеленський

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Україна не хоче жодних гарантій безпеки від Росії, гарантії безпеки залежать від партнерів з НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський.

"І в цілому я хочу вам сказати, що гарантії безпеки - не можна ось так говорити, що треба щось і "русскім" дати, піти на зустріч. Так, а ми не хочемо від "русскіх" гарантій безпеки… Щодо умов щодо "русскіх", ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що "руські" повинні", - сказав Зеленський на брифінгу журналістам у середу.