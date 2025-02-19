У Британії обговорюють розміщення в Україні винищувачів Typhoon після припинення вогню замість наземних військ

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії готове надіслати кілька десятків винищувачі Typhoon для охорони неба над Україною, щоб допомогти забезпечити мир, пише британське видання The Times з посиланням на власні джерела.

При чому, за даними видання, це розглядається як альтернатива розміщенню британського сухопутного контингенту в Україні, оскільки Британії буде легше постачати винищувачі, ніж наземні війська.

Обговорення зараз перебувають на ранній стадії, але джерело в Королівських військово-повітряних силах в коментарі виданню назвало цей варіант імовірним і заявило, що літаки можуть базуватися в Польщі.

Згідно з планом, винищувачі будуть "озброєні до зубів" і цілодобово лишатися в стані бойової готовності на випадок російських атак. Також пропонується, щоб Велика Британія очолила місію з патрулювання повітряного простору за зразком місій НАТО у країнах Балтії.