Інтерфакс-Україна
Події
11:24 19.02.2025

У Британії обговорюють розміщення в Україні винищувачів Typhoon після припинення вогню замість наземних військ

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Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії готове надіслати кілька десятків винищувачі Typhoon для охорони неба над Україною, щоб допомогти забезпечити мир, пише британське видання The Times з посиланням на власні джерела.

При чому, за даними видання, це розглядається як альтернатива розміщенню британського сухопутного контингенту в Україні, оскільки Британії буде легше постачати винищувачі, ніж наземні війська.

Обговорення зараз перебувають на ранній стадії, але джерело в Королівських військово-повітряних силах в коментарі виданню назвало цей варіант імовірним і заявило, що літаки можуть базуватися в Польщі.

Згідно з планом, винищувачі будуть "озброєні до зубів" і цілодобово лишатися в стані бойової готовності на випадок російських атак. Також пропонується, щоб Велика Британія очолила місію з патрулювання повітряного простору за зразком місій НАТО у країнах Балтії.

Теги: #винищувачі #typhoon #велика_британія

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