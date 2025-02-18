МОЗ з Мінфіном варифікують присутність сімейних лікарів на території України – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством фінансів варифікують присутність сімейних лікарів на території України і їхню доступність до пацієнтів, які мають декларацію, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Є лікарі, люди, котрі виїхали за межі країни, але числяться в списках як такі, що надають медичну допомогу. Однак фактично вони її не надають, бо їх немає в країні. Всі декларації, якщо це сімейний лікар, повинні були або бути переписані на іншого сімейного лікаря, або бути розірвані. Це зараз ми верифікуємо з Міністерством фінансів", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

Ляшко уточнив, що у Мінфіні є доступ до бази Держприкордонслужби, "і ми в таких випадках працюватимемо з кожною юридичною особою".

"Я не вірю, що сімейний лікарь може надавати якісну медичну допомогу, коли він за кордоном", - сказав він.

Разом з тим Ляшко підкреслив, що також буде верифікована присутність на території країни пацєнтів: "Якщо він (пацієнт - ІФ-У) за кордоном, то він не повинен потрапити в нашу базу, що йому надавалась медична допомога".