Туреччина є ідеальним майданчиком для майбутніх перемовин по Україні – Ердоган

Туреччина є ідеальною приймаючою стороною для майбутніх перемовин з питань встановлення миру в Україні, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган

"Наша країна є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, які, ймовірно, розпочнуться між РФ, Україною та США", - сказав він під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Стамбулі у вівторок.

"Під час перемовин з паном Зеленським я заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. В той же час я підкреслив, що ми надамо будь-яку підтримку для завершення перемовин і встановлення стійкого миру. Ця війна має закінчитись", - додав він.