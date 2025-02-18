Інтерфакс-Україна
Події
16:48 18.02.2025

Туреччина є ідеальним майданчиком для майбутніх перемовин по Україні – Ердоган

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Туреччина є ідеальним майданчиком для майбутніх перемовин по Україні – Ердоган

Туреччина є ідеальною приймаючою стороною для майбутніх перемовин з питань встановлення миру в Україні, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган

"Наша країна є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, які, ймовірно, розпочнуться між РФ, Україною та США", - сказав він під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Стамбулі у вівторок.

"Під час перемовин з паном Зеленським я заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. В той же час я підкреслив, що ми надамо будь-яку підтримку для завершення перемовин і встановлення стійкого миру. Ця війна має закінчитись", - додав він.

Теги: #ердоган #туреччина

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