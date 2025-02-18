Мир не повинен бути продиктований Україні – Шольц

Україна не повинна прийняти те, що їй продиктують, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у дописі на платформі X за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі.

"Ситуація для Європи складна. Ми вітаємо той факт, що мир для України обговорюється. Однак це не означає, що це має бути продиктований мир і що Україна повинна прийняти те, що їй пропонують. З цього приводу ми тісно координували позиції з @ZelenskyyUa", - написав Шольц.

Він також зазначив, що НАТО ґрунтується на тому, що "ми завжди діємо разом і поділяємо ризик". На думку німецького канцлера поділу безпеки і відповідальності між Європою і США бути не повинно.

Джерело: https://x.com/Bundeskanzler/status/1891552064037155088

https://x.com/Bundeskanzler/status/1891573592204198154