Інтерфакс-Україна
Події
21:45 17.02.2025

Зеленський прибув із візитом до Туреччини

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Зеленський прибув із візитом до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до Туреччини.

"Офіційний візит разом із першою леді до Туреччини. Зустрічі з Президентом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган", - написав Зеленський у телеграм у понеділок увечері.

Президент повідомив, що під час його візиту будуть обговорюватися питання обмінів: "усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться", а також питання продовольчої безпеки, й освітня та культурна дипломатія першої леді.

 

Теги: #візит #туреччина #зеленський

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