Зеленський прибув із візитом до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до Туреччини.

"Офіційний візит разом із першою леді до Туреччини. Зустрічі з Президентом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган", - написав Зеленський у телеграм у понеділок увечері.

Президент повідомив, що під час його візиту будуть обговорюватися питання обмінів: "усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться", а також питання продовольчої безпеки, й освітня та культурна дипломатія першої леді.