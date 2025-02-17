Інтерфакс-Україна
Події
20:39 17.02.2025

Спецпредставник США Келлог прибуде в Київ ранком середи з триденним візитом

2 хв читати
Спецпредставник США Келлог прибуде в Київ ранком середи з триденним візитом

Спеціальний представник США у справах України та Росії Кіт Келлог прибуде в Україну у середу, 19 лютого, ранковим потягом з Польщі. Програма візиту, який буде тривати три дні, ще на стадії узгодження.

Про це він сказав у понеділок в Брюсселі журналістам, відповідаючи на запитання агентства «Інтерфакс-Україна».

За словами Келлога, у вівторок він їде до Варшави, і звідти нічним потягом вирушить до Києва. «Я їду потягом завтра ввечері. І буду там (у Києві) у середу вранці», - деталізував він.

Спецпредставник не сказав, чи поїде, як про це говорив президент України Володимир Зеленський, на передову, адже, як він стверджує, програма ще остаточно не узгоджена. «Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду, відповідь - так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь – так», - зазначив Келлог.

«Я буду там три дні, і я не вперше в Україні», - додав спецпредставник.

Він також нагадав, що нещодавно «бачив» Зеленського в рамках Мюнхенської безпекової конференції, зауваживши, що у перший день його візиту президента Зеленського може ще не бути в місті, «тож у нас можуть бути якісь події на місцях». «Але (у той час) коли ми говоримо, це все ще (програма) узгоджується», - пояснив Келлог.

Теги: #келлог #візит #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 25.05.2025
Келлог у відповідь на масштабну атаку РФ дронами й ракетами закликав негайно припинити вогонь

Келлог у відповідь на масштабну атаку РФ дронами й ракетами закликав негайно припинити вогонь

09:38 25.05.2025
Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

06:22 25.05.2025
Трамп заявив, що Росія вкрала у США технологію гіперзвукових ракет

Трамп заявив, що Росія вкрала у США технологію гіперзвукових ракет

22:09 24.05.2025
Європа хоче купити у США зброю для України у разі відмови Трампа - ЗМІ

Європа хоче купити у США зброю для України у разі відмови Трампа - ЗМІ

20:30 24.05.2025
Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

19:29 24.05.2025
Сибіга здійснить візит до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами

Сибіга здійснить візит до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами

15:33 24.05.2025
Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

09:58 24.05.2025
Келлог назвав обмін полоненими найпозитивнішим результатом зустрічі в Стамбулі та відзначив заслугу Умєрова

Келлог назвав обмін полоненими найпозитивнішим результатом зустрічі в Стамбулі та відзначив заслугу Умєрова

17:35 23.05.2025
Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

11:03 20.05.2025
Кронпринц Норвегії прибув в Україну

Кронпринц Норвегії прибув в Україну

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

Жінка й трирічна дитина загинули, а водій наклав на себе руки в автотрощі в Харківській області - поліція

Загиблу жінку дістали з-під завалів зруйнованого ворогом будинку у Миколаєві

Одного цивільного в Херсоні атакував ворожий дрон

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33

Путін продовжуватиме, доки тиск не стане нестерпним, - очільник МЗС Естонії

Пасажиропотік через кордон за тиждень збільшився на 1,6%

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА