Спецпредставник США Келлог прибуде в Київ ранком середи з триденним візитом

Спеціальний представник США у справах України та Росії Кіт Келлог прибуде в Україну у середу, 19 лютого, ранковим потягом з Польщі. Програма візиту, який буде тривати три дні, ще на стадії узгодження.

Про це він сказав у понеділок в Брюсселі журналістам, відповідаючи на запитання агентства «Інтерфакс-Україна».

За словами Келлога, у вівторок він їде до Варшави, і звідти нічним потягом вирушить до Києва. «Я їду потягом завтра ввечері. І буду там (у Києві) у середу вранці», - деталізував він.

Спецпредставник не сказав, чи поїде, як про це говорив президент України Володимир Зеленський, на передову, адже, як він стверджує, програма ще остаточно не узгоджена. «Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду, відповідь - так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь – так», - зазначив Келлог.

«Я буду там три дні, і я не вперше в Україні», - додав спецпредставник.

Він також нагадав, що нещодавно «бачив» Зеленського в рамках Мюнхенської безпекової конференції, зауваживши, що у перший день його візиту президента Зеленського може ще не бути в місті, «тож у нас можуть бути якісь події на місцях». «Але (у той час) коли ми говоримо, це все ще (програма) узгоджується», - пояснив Келлог.