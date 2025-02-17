В антирейтингу відкритості сім комітетів Ради – Рух "Чесно"

Сім комітетів Верховної Ради потрапили до антирейтингу відкритості, повідомляє Рух “Чесно”.

Очолює антирейтинг відкритості комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Далі слідують комітети з питань правової політики, фінансів, зовнішньої політики, транспорту та інфраструктури, аграрної політики, правоохоронної діяльності.

В “Чесно” відзначили, що спільною проблемою для цих комітетів є несистемне оновлення інформації про свої засідання на сайті Верховної Ради, а також повна або часткова відсутність відео та аудіо матеріалів із засідань.

“Часткова закритість безпекового та правоохоронного комітетів протягом останніх трьох років виправдана на тлі воєнного стану. Втім, у січні 2024 року “Чесно” все ж звернувся до цих комітетів із вимогою відновити відкритість роботи в питаннях, що не містять безпекових ризиків та є суспільно значущими”, - вважають в “Чесно” .

Найбільш відкритими Рух «Чесно» визнав комітети з питань прав людини, цифровізації, енергетики, антикорупції, соціальної політики, освіти, свободи слова і держвлади.