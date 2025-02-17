Інтерфакс-Україна
Події
20:12 17.02.2025

В антирейтингу відкритості сім комітетів Ради – Рух "Чесно"

1 хв читати
В антирейтингу відкритості сім комітетів Ради – Рух "Чесно"

Сім комітетів Верховної Ради потрапили до антирейтингу відкритості, повідомляє Рух “Чесно”.

Очолює антирейтинг відкритості комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Далі слідують комітети з питань правової політики, фінансів, зовнішньої політики, транспорту та інфраструктури, аграрної політики, правоохоронної діяльності.

В “Чесно” відзначили, що спільною проблемою для цих комітетів є несистемне оновлення інформації про свої засідання на сайті Верховної Ради, а також повна або часткова відсутність відео та аудіо матеріалів із засідань.

“Часткова закритість безпекового та правоохоронного комітетів протягом останніх трьох років виправдана на тлі воєнного стану. Втім, у січні 2024 року “Чесно” все ж звернувся до цих комітетів із вимогою відновити відкритість роботи в питаннях, що не містять безпекових ризиків та є суспільно значущими”, - вважають в “Чесно” .

Найбільш відкритими Рух «Чесно» визнав комітети з питань прав людини, цифровізації, енергетики, антикорупції, соціальної політики, освіти, свободи слова і держвлади.

Теги: #антирейтинг #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:17 22.05.2025
Рада Європи проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу

Рада Європи проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу

17:22 22.05.2025
Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

12:03 13.05.2025
Профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди з США

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди з США

12:40 08.05.2025
Перед ратифікацією Угоди зі США "Євросолідарність" ініціює спеціальну заяву парламенту – Геращенко

Перед ратифікацією Угоди зі США "Євросолідарність" ініціює спеціальну заяву парламенту – Геращенко

20:34 07.05.2025
Ратифікація угоди "про мінерали" зі США призначена на 8 травня, голосів буде більше 280 – нардеп

Ратифікація угоди "про мінерали" зі США призначена на 8 травня, голосів буде більше 280 – нардеп

09:35 07.05.2025
Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

14:03 23.05.2019
Антирейтинг "БПП" наближається до 50% - опитування

Антирейтинг "БПП" наближається до 50% - опитування

14:38 26.12.2018
Порошенко лідирує в президентському антирейтингу – опитування "Рейтинг"

Порошенко лідирує в президентському антирейтингу – опитування "Рейтинг"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

ОСТАННЄ

Загиблу жінку дістали з-під завалів зруйнованого ворогом будинку у Миколаєві

Одного цивільного в Херсоні атакував ворожий дрон

Келлог у відповідь на масштабну атаку РФ дронами й ракетами закликав негайно припинити вогонь

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33

Путін продовжуватиме, доки тиск не стане нестерпним, - очільник МЗС Естонії

Пасажиропотік через кордон за тиждень збільшився на 1,6%

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Внаслідок обстрілу в селі Чернігівської області загинула людина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА