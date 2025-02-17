Інтерфакс-Україна
Події
09:16 17.02.2025

За ніч збито 83 ворожих БПЛА, 59 – локаційно втрачені

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За ніч збито 83 ворожих БПЛА, 59 – локаційно втрачені
Фото: НГУ

Сили оборони України минулої ночі збили 83 ворожих БПЛА, 59 були локаційно втрачені без негативних наслідків, всього Україну атакували 147 безпілотників, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"У ніч на 17 лютого 2025 року (із 21.00 16 лютого) противник атакував 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ в понеділок.

Повідомляється, станом на 09.00 підтверджено збиття 83-х ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Теги: #бпла_рф

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