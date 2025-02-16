Інтерфакс-Україна
Події
21:59 16.02.2025

Зеленський про плани зустрічі із Трампом: наразі працюємо над датою

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Українська та американська команди продовжать працювати над датою візиту до Білого дому та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом для обговорення подальших кроків щодо миру в Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я наразі не маю дати (візиту до Вашингтона – ІФ-У), але ми говорили про те, що у нас буде зустріч, і наші команди працюватимуть над цим", - сказав Зеленський у недільному інтерв’ю NBC News.

Він додав, що спочатку відбудеться візит представника США в Росії та Україні Кіта Келлога в Україну, який потім більше поінформує Трампа про поточну ситуацію в країні.

"Я думаю, їм потрібен час, щоб отримати цю інформацію, опрацювати її, а потім обдумати та бути готовими (до подальших обговорень – ІФ-У), і тоді ми зустрінемося",- сказав Зеленський.

Також він зазначив, що Трамп "завжди готовий прийняти його та дав свій номер телефону".

"Він сказав: "Це мій прямий номер. Телефонуйте мені в будь-який день, коли хочете", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=KHi4jyHZ9YQ

Теги: #трамп #зустріч #зеленський

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