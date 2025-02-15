Інтерфакс-Україна
Події
19:45 15.02.2025

Зеленський обговорив із директором Rheinmetall розширення співпраці

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Зеленський обговорив із директором Rheinmetall розширення співпраці

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером і обговорив розширення співпраці.

"Ми вже маємо успішні кейси спільного ремонту техніки та локалізації виробництва, і Україна готова масштабувати: боєприпаси, бронетехніка, засоби ППО. Що більше цього буде, то безпечнішою зрештою стане наша Європа", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Як повідомляє пресслужба президента, ключової темою розмови був розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю. У свою чергу Зеленський наголосив на важливості збільшувати інвестиції в Україну, оскільки внесок у зміцнення європейської безпеки.

Окремо Зеленський і гендиректор Rheinmetall обговорили трозширення співпраці у сфері технічного обслуговування та ремонту, можливості запуску спільного виробництва 155-мм боєприпасів, зокрема на території України.

Теги: #rheinmetall #зустріч #президент

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