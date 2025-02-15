Інтерфакс-Україна
Події
17:54 15.02.2025

Для України є незворотнім шлях до НАТО - глава МЗС Великої Британії

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Для України є незворотнім шлях до НАТО - глава МЗС Великої Британії

Державний секретар у закордонних справах Великої Британії Девід Леммі вважає, що шлях України до НАТО є незворотнім, і це найкращий механізм для забезпечення миру.

“Але ми цілком справедливо говоримо, що для України є незворотнім шлях до НАТО. Це найдешевший і найкращий механізм для забезпечення миру не лише в Європі, а й по всій Євроатлантиці”, - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Водночас міністр наголосив, що навіть коли буде досягнуто миру, Путін не піде, “тож це екзистенційне питання для Європи”.

“Ми зустрічаємо це питання разом зі Сполученими Штатами. У відповідний момент ми почнемо дискусію про гарантії безпеки”, - заявив він.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #нато #леммі #мюнхенська_конференція

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