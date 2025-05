Термінами підготовки для завершення війни залишаються дні та тижні - спецпредставник президента США Келлоґ

Фото: https://x.com/generalkellogg

Стоїть мета підготувати пропозиції про завершення розв’язаної Росією війни проти України протягом короткого часу – "днів та тижнів", повідомив спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлоґ.

"Я не маю на увазі півроку чи рік. Ми говоримо про дні і тижні", - сказав він 8-му Українському ланчі "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами"), організованому Фонд Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу.

Келлоґ повідомив, що наступного тижня їде в Україну, і сподівається, що після повернення вже будуть думки з усіх сторін, що думають з приводу пропозицій, з приводу безпечних, довгострокових кордонів, з приводу сталого миру весь офіс.

"А потім ви як би порівнюєте нотатки, кажучи: "Добре, тепер у нас є певна основа, на якій ми дійсно можемо працювати, якої у нас ніколи не було раніше", - пояснив спецпредставник.

Водночас Келлоґ нагадав, що рішення приймає президент США.

"Я ніколи, ніколи не буду втручатися в його сферу прийняття рішень. Якщо ми даємо йому пораду, він приймає рішення. Президент Трамп приймає рішення, і крапка. Але ми повинні дати йому можливість вибору", - підкреслив спецпредставник.

За його словами, подаються варіанти того, що він називає "праворуч та ліворуч", тобто повний спектр варіантів.

"Ви ніколи не відсікаєте жодного варіанту. І ви бачили деякі коментарі навіть на цьому тижні. Ми досить чітко сказали, що всі варіанти на столі. І важливо, щоб вони були збережені для прийняття рішення президентом Сполучених Штатів", - сказав на завершення Келлоґ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше в цей день висловив занепокоєння, що Володимир Путін хоче переговорів з США тет-а-тет, і спробує зробити так, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня, "як реквізит у його виставі".