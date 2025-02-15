Інтерфакс-Україна
Події
14:12 15.02.2025

Лідер ХДС Мерц: Неприйнятно, щоб РФ і США вели переговори без України і без європейців

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Лідер ХДС Мерц: Неприйнятно, щоб РФ і США вели переговори без України і без європейців

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та кандидат у канцлери Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) вважає необхідним, щоб при веденні переговорів про мир Україна та ЄС були за столом.

“Я абсолютно поділяю думку, яка тут була згадана, що ми маємо зробити все можливе, щоб вивести Україну на позицію сили. І як тільки вони починають вести переговори, вони повинні сісти за стіл, і ми, як європейці, маємо рішуче за ними стояти. Абсолютно неприйнятно, щоб Росія і США вели переговори без України і без європейців за столом“, - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Лідер ХДС наголосив, що “причина, чому ми стоїмо за Україною, не лише через Україну, а через нашу власну безпеку на нашому європейському континенті”.

Мерц також додав, що хоче тісної співпраці з адміністрацією США Дональда Трампа та з американським ринком, адже “твердо вірить у вільну торгівлю, відкриті ринки, і саме тому хотілося б, щоб мита були зведені до нуля якомога швидше”.

“Ми не віримо в торгові конфлікти чи навіть торгові війни”, - зазначив він.

Крім того, він пригадав слова віцепрезидента США Джей Ді Венса під час вчорашнього виступу на конференції, який поставив під сумнів демократію та свободи слова, зокрема у Німеччині.

“Ми б ніколи не вигнали інформаційне агентство з пресцентру нашого канцлера”, – додав Мерц.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #мюнхенська_конференція #мерц

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