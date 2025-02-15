Найближчими днями в Україні помірний сніг, на дорогах – ожеледиця

В Україні в неділю, 16 лютого, крім півдня та південного сходу, невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, в Карпатах до 17° морозу, вдень 2-7° морозу; в західних, південних областях та в Криму вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

В Києві 16 лютого невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 16 лютого найвища температура вдень була 11,8° в 1957р., найнижча вночі -23,2° в 1911р.

У понеділок, 17 лютого, у північних, центральних та східних областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. У східних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах, на сході та північному сході країни місцями до 20° морозу, вдень 3-8° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві 17 лютого без опадів, лише вночі місцями невеликий сніг. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу.