Найближчими днями в Україні помірний сніг, на дорогах – ожеледиця
В Україні в неділю, 16 лютого, крім півдня та південного сходу, невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.
На дорогах ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, в Карпатах до 17° морозу, вдень 2-7° морозу; в західних, південних областях та в Криму вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
В Києві 16 лютого невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 4-6° морозу.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 16 лютого найвища температура вдень була 11,8° в 1957р., найнижча вночі -23,2° в 1911р.
У понеділок, 17 лютого, у північних, центральних та східних областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. У східних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
На дорогах місцями ожеледиця.
Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах, на сході та північному сході країни місцями до 20° морозу, вдень 3-8° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.
У Києві 17 лютого без опадів, лише вночі місцями невеликий сніг. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу.