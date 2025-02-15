Інтерфакс-Україна
Події
13:06 15.02.2025

Найближчими днями в Україні помірний сніг, на дорогах – ожеледиця

2 хв читати
Найближчими днями в Україні помірний сніг, на дорогах – ожеледиця

В Україні в неділю, 16 лютого, крім півдня та південного сходу, невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, в Карпатах до 17° морозу, вдень 2-7° морозу; в західних, південних областях та в Криму вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

В Києві 16 лютого невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 16 лютого найвища температура вдень була 11,8° в 1957р., найнижча вночі -23,2° в 1911р.

У понеділок, 17 лютого, у північних, центральних та східних областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. У східних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах, на сході та північному сході країни місцями до 20° морозу, вдень 3-8° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві 17 лютого без опадів, лише вночі місцями невеликий сніг. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:38 23.05.2025
В Україні на вихідних короткочасні дощі і грози

В Україні на вихідних короткочасні дощі і грози

12:29 22.05.2025
Найближчими днями в Україні буде тепло, у більшості областей - дощі з грозами

Найближчими днями в Україні буде тепло, у більшості областей - дощі з грозами

13:08 21.05.2025
В Україні найближчими днями буде тепло, в деяких областях – дощі та грози

В Україні найближчими днями буде тепло, в деяких областях – дощі та грози

13:09 19.05.2025
Дощі, подекуди з грозами, прогнозуються в Україні у вівторок

Дощі, подекуди з грозами, прогнозуються в Україні у вівторок

13:02 17.05.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплішими, але скрізь очікуються дощі

Найближчі дні в Україні будуть теплішими, але скрізь очікуються дощі

13:12 16.05.2025
В Україні на вихідних очікуються дощі

В Україні на вихідних очікуються дощі

18:57 15.05.2025
В Україні збережеться прохолодна дощова погода

В Україні збережеться прохолодна дощова погода

12:59 14.05.2025
В найближчі дві доби в Україні збережеться дощова прохолодна погода, у Карпатах – мокрий сніг

В найближчі дві доби в Україні збережеться дощова прохолодна погода, у Карпатах – мокрий сніг

12:44 12.05.2025
В найближчі дві доби в Україні очікується прохолодна дощова погода, подекуди – заморозки на ґрунті

В найближчі дві доби в Україні очікується прохолодна дощова погода, подекуди – заморозки на ґрунті

12:58 11.05.2025
Дощі, нічні заморозки в більшості регіонів України у понеділок, у високогір'ї Карпат сніг

Дощі, нічні заморозки в більшості регіонів України у понеділок, у високогір'ї Карпат сніг

ВАЖЛИВЕ

Масштабний обмін військовополоненими між Україною та РФ ще не завершено - джерела

У Генштабі ЗСУ роз'яснили позицію щодо заміни командира 59-ї ОШБр

Сили оборони знешкодили 150 російських БПЛА

Очільник КМВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у столиці

Трамп: Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною

ОСТАННЄ

Головна причина звільнення Остапенка - слабка позиція по повʼязаних з РФ релігійних організаціях, все інше технічне - Точицький

Точицький про заяви щодо тиску на "Софію Київську": я цього тиску не відчуваю

Основними сферами інтересу румунських компаній в Україні є будівельна галузь, ІТ-сектор та архітектура - CCBRU

Мін’юст скасував продаж нерухомого майна промгрупи "Юнігран" через санкції – юрфірма

ССО ЗСУ уразили важливий об’єкт російського ВПК – Генштаб ЗСУ

У МЗС України відповіли на слова радника Путіна про нібито все ще існування СРСР: Досить радянсько-ностальгічної нісенітиці

Президент України присвоїв звання Героя України Євгену Шаблу

Кілька десятків військовослужбовців і поліцейських заарештовано в Туреччині за звинуваченням у причетності до організації Гюлена

В Херсоні в результаті удару БПЛА загинув чоловік – ОВА

Масштабний обмін військовополоненими між Україною та РФ ще не завершено - джерела

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА