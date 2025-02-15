Атака на ЧАЕС підтверджує небажання Росією миру – Зеленський

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У ніч перед Мюнхенською конференцією з безпеки російський ударний безпілотник завдав удару по укриттю 4-го реактора Чорнобильської АЕС, що показує: Росія не хоче миру та не готується до діалогів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У ніч перед Мюнхеном російський ударний безпілотник завдав удару по саркофагу, що накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Це був модифікований "Шахед" – російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії. Його боєголовка несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки. Ми розглядаємо це як глибоко символічний крок Росії", - сказав Зеленський під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.

Президент наголосив, що нещодавно обговорив з президентом США Дональдом Трампом і його командою окуповану РФ Запорізьку АЕС, і "Росія відреагувала - відправивши безпілотник, щоб вдарити по саркофагу Чорнобиля, в якому зберігається радіоактивний пил та уламки".

"І це не просто божевілля. Це позиція Росії. Країна, яка здійснює такі атаки, не хоче миру. Вона не готується до діалогу", - зазначив Зеленський.