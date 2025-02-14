Перемовини між Трампом та Путіним не загрожують США - вони загрожують всьому світові, вважає Зеленський

Фото: сайт Президента України

Телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним загрожує не США, а усьому світу, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що це не ризик для Сполучених Штатів. Я думаю, це не ризик для Трампа, тому що він сильніший за Путіна. Я думаю, що це ризик для всього світу", - сказав Зеленський під час участі у панелі "Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американського безпекового співробітництва" на Мюнхенській безпековій конференції.

Президент повідомив, що Трамп під час розмови сказав йому, що Путін хоче зупинити війну, однак Зеленський зауважив, що Путін – брехун, і висловив сподівання, що американський лідер буде на нього тиснути.

"Це дуже важливо тиснути на Путіна, накласти всі санкції. Я думаю президент Трамп готовий це зробити, він має всю цю владу, щоб це зробити", - додав Зеленський.

Він наголосив, що дуже хоче приїхати до Вашингтону, щоб зробити "спільний план цивілізованих людей і поділитися цим з нашими друзями", бо потрібна єдність між США і Європою.