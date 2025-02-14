Інтерфакс-Україна
Події
18:18 14.02.2025

Перемовини між Трампом та Путіним не загрожують США - вони загрожують всьому світові, вважає Зеленський

1 хв читати
Перемовини між Трампом та Путіним не загрожують США - вони загрожують всьому світові, вважає Зеленський
Фото: сайт Президента України

Телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним загрожує не США, а усьому світу, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що це не ризик для Сполучених Штатів. Я думаю, це не ризик для Трампа, тому що він сильніший за Путіна. Я думаю, що це ризик для всього світу", - сказав Зеленський під час участі у панелі "Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американського безпекового співробітництва" на Мюнхенській безпековій конференції.

Президент повідомив, що Трамп під час розмови сказав йому, що Путін хоче зупинити війну, однак Зеленський зауважив, що Путін – брехун, і висловив сподівання, що американський лідер буде на нього тиснути.

"Це дуже важливо тиснути на Путіна, накласти всі санкції. Я думаю президент Трамп готовий це зробити, він має всю цю владу, щоб це зробити", - додав Зеленський.

Він наголосив, що дуже хоче приїхати до Вашингтону, щоб зробити "спільний план цивілізованих людей і поділитися цим з нашими друзями", бо потрібна єдність між США і Європою.

Теги: #перемовини #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 22.05.2025
Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

19:13 22.05.2025
Казначейство США оприлюднило план виводу із обігу монети в один цент

Казначейство США оприлюднило план виводу із обігу монети в один цент

16:33 22.05.2025
Зеленський і Вучич обговорили двосторонню співпрацю

Зеленський і Вучич обговорили двосторонню співпрацю

13:29 22.05.2025
Санду в розмові із Зеленським підтвердила свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Санду в розмові із Зеленським підтвердила свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

09:54 22.05.2025
Сенатори США Блюменталь і Грем зібрали понад 80 голосів на підтримку законопроєкту про жорсткі вторинні санкції проти РФ

Сенатори США Блюменталь і Грем зібрали понад 80 голосів на підтримку законопроєкту про жорсткі вторинні санкції проти РФ

07:57 22.05.2025
США найрішучіше засуджують вбивство співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні

США найрішучіше засуджують вбивство співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні

04:36 22.05.2025
Польща хоче придбати у США перехоплювачі до Patriot за майже $6 млрд

Польща хоче придбати у США перехоплювачі до Patriot за майже $6 млрд

01:12 22.05.2025
Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

21:51 21.05.2025
Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

20:37 21.05.2025
Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

ВАЖЛИВЕ

Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з урядовцями економічні кроки для стабільності українців

У Львові відбувся другий саміт міністрів соціальної політики

Фундація Олени Зеленської представила результати всеукраїнського дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні"

У Києві відкриється магазин Goodwine Care у новому форматі

Марченко закликав G7 до фінансування ЗСУ у рамках її інтеграції в європейську систему безпеки

Макрон: Китай та Франція мають спільну мету - "міцний та стабільний мир" в Україні

Мінкультури: Ситуації з "Києво-Печерською лаврою" і "Софією Київською" - не повʼязані між собою процеси

Охорона ЦРУ поранила жінку біля воріт штаб-квартири відомства

Мінкультури про причини звільнення Остапенка: кавʼярня в Будинку намісника Лаври і ремонтні роботи без погодження

Польща зведе електронне загородження по річці Буг на польсько-білоруському кордоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА