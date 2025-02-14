Інтерфакс-Україна
Події
14:12 14.02.2025

Єрмак обговорив з Келлогом підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на полях Мюнхенської конференції з безпеки зустрівся зі спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом, з яким обговорив підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну.

"Головна тема розмови – координація спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру. Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть – контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов’язок – зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п'ятницю.

Також сторони обговорили продовження підтримки України. "Допомагати Україні зараз – набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше", - додав керівник ОП.

Окремо він обговорив із Келлогом підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну.

Єрмак подякував США за підтримку та готовність працювати разом для відновлення справедливості та безпеки.

Теги: #єрмак #келлог

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