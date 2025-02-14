Інтерфакс-Україна
Події
11:36 14.02.2025

Атакуючи Чорнобильську АЕС, РФ знову демонструє, що вона є загрозою для всього світу, - МЗС Естонії

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Атакуючи Чорнобильську АЕС, РФ знову демонструє, що вона є загрозою для всього світу, - МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив дронову атаку РФ по Чорнобильській АЕС та закликав максимізувати військову допомогу Україні.

“Атакуючи Чорнобильську АЕС, Росія знову й знову демонструє, що вона є загрозою для всього світу. Заради безпеки України, Європи та світу Росія має бути змушена змінити курс. Настав час максимізувати військову допомогу Україні та чинити тиск на Росію”, - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, за інформацією Державної інспекції ядерного регулювання, внаслідок удару 14 лютого російського безпілотника по конфайнменту об'єкта "Укриття" (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. "Вплив події на безпеку НБК обʼєкту "Укриття" потребує додаткової оцінки", - додала інспекція.

МАГАТЕ зі свого боку підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого, зазначивши що БПпЛА влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор станції.

Теги: #чаес #естонія

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