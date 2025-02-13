McDonald's відновив роботу ресторану біля метро "Лук’янівська" в Києві

Компанія "McDonald's в Україні" у четвер, 13 лютого, відновила роботу ресторану біля станції метро "Лук’янівська" в Києві, раніше пошкодженого російською повітряною атакою на місто 18 січня, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба компанії.

"Відновлювальні роботи тривали майже місяць, адже цього разу пошкодження були найбільш серйозними. Постраждали фасад та стеля ресторану, а також інтер’єр; коштовна техніка компанії, як-от каси та монітори прийому замовлень на "МакДрайві" та вікна для прийому експрес-замовлень; деяка техніка на кухні та холодильне обладнання. Пошкоджень також зазнало приміщення тренінг-центру для співробітників "МакДональдз", розташоване на другому поверсі будівлі", – розповіли у компанії.

Як зазначається, завдяки дотриманню протоколів безпеки та злагодженим діям команди під час тривоги ресторан було зачинено, співробітники перебували в укритті, ніхто не постраждав.

"Ми хочемо засвідчити, що залишаємося з українцями та продовжуємо працювати для них", – підкреслили у компанії.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої ракетної атаки 18 січня в Києві троє загиблих, троє пораненихб Було пошкоджено кілька будівель, автомобілів, трубопровід водопостачання та вхід на станцію метро "Лукʼянівська". Пошкоджень зазнали також відділення Ощадбанку та ресторан мережі McDonald's.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві.