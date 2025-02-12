Зеленський: українська розвідка має дані про подальшу підготовку РФ до військових дій, Путін не хоче спокою

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що правитель Росії Владімір Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, оскільки він продовжує нарощувати військовий потенціал РФ, щоб піти далі, можливо, на Польщу або Литву.

"Оскільки сьогодні світ повільно зупиняє Путіна, повільно, надто повільно, він прийде. І це факт. Я нещодавно навів приклад. Я щойно отримав це від Служби безпеки, від двох своїх розвідок. Завжди беру з кількох джерел, потім дивлюся, аналізую і можу поділитися інформацією, коли бачу велику кількість збігів", - сказав він в інтерв'ю The Economist.

Зеленський наголосив, що є багато інформації, що свідчить: РФ не збирається зупинятися. "Путін, про якого хтось говорить, "що він може навіть хотіти миру" у світі, в Європі, в Америці. Подивіться, він не хоче нічого закінчувати чи зупиняти. Він не хоче спокою. Питання "примусити" — про це ми поговоримо. Він не хоче", - сказав Зеленський та навів приклади.

За його даними, в 2024 р. в РФ сформовано додатково 140 тисяч осіб військових. "Він (Путін – ІФ-У) не хоче закінчувати війну. На додаток до цих 140 тисяч він готує 150 тисяч у 2025 році. Ще 150 тисяч. Десять з лишком дивізій, точно не пам'ятаю, 12-15 дивізій буде формувати Путін. Це факт".

За словами Зеленського, Україна має "всі документи, що він це формує". "Більше того, його мета – відправити їх усіх на військову підготовку, військові навчання до Білорусі", - додав Зеленський. "(…) щодо всіх документів, то все збігається з тим, що він їх надішле. Це нічим не відрізняється від того, що було в Україні напередодні (повномасштабної війни – ІФ-У)", - наголосив президент України.

"Це підготовка плацдарму для наступальних дій", - упевнений Зеленський.

"Питання в тому, що в Америці про це ще ніхто не думає. Ну, думають, добре, український президент підвищує ставки, хоче сказати, що може бути наступ. Гаразд, вже був наступ на Україну. Перш за все, він (Путін – ІФ-У) зробить це з більшою кількістю військ. По-друге, хто вам сказав, що він піде в Україну? Хто вам сказав, що він не піде в Литву? До Польщі?", - наголосив Зеленський.

При цьому Зеленський припустив, що наступ Путіна може відбутися значно раніше, ніж очікують на Заході: "Може бути, поки ми ще стоїмо, він готує плацдарм для великої кількості військ і просто бере цей плацдарм і йде в іншому напрямку. Іде в Польщу, іде в Литву і займає їх. Чому ніхто не думає, що це станеться?".