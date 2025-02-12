ОП допускає участь Угорщини у відновленні Костелу Св. Миколая, парафія якого скаржаться, що їх не долучають до обговорень

В Офісі президента (ОП) заявляють, про можливу участь угорських партнерів у реалізації проєкту відновлення Костелу Св. Миколая в Киеві, в римсько-католицькій парафії кажуть, що їх не долучають до цих обговорень.

"Запропонували угорським партнерам долучитися до фінансування робіт з відновлення важливого для країни й столиці зокрема об'єкта історико-культурної спадщини. Водночас розглядаємо можливість подання спільної заявки на фінансування проєктів реставрації за кошти ЄС", - написав в Facebook заступник голови Офісу президента Віктор Микита, по результатам візиту до костелу із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.

З його слів, робочі групи обох сторін уже комунікують і розпочали формування дорожньої карти можливої участі угорських партнерів у реалізації проєкту відновлення костелу.

В той же час, Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві зазначила, що жодних дій щодо співпраці з парафією храму в цьому питанні зроблено не було, а представники парафії, зокрема настоятель костелу, не були запрошені на обговорення щодо питань реставрації.

"Держава, яка довела храм до руїни, не викликає довіри як партнер у його відбудові. Якщо угорці хочуть допомогти, нехай допомагають справжнім господарям храму – вірянам", – наголосили в парафії.

Серед іншого, Римсько-католицька парафія закликала Офіс президента перейти "від слів до реальних дій", виконати взяті на себе зобов’язання та передати костел св. Миколая парафії.

Як повідомлялося, 24 січня Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Мінкультури передати у користування релігійній організації "Релігійна громада парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської дієцезії у м. Києві" Костел Св. Миколая.

В Мінкультури на це заявили, що Римо-католицька парафія продовжує користуватися костелом Св. Миколая в Киеві на підставі договору від 2022 року. Зокрема, зазначалося, що відтоді статус будівлі залишався незмінним: вона є державною власністю, яка використовується для задоволення духовних потреб релігійної громади.