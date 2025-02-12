Керівник ЦПД: YouTube Shorts просуває російський контент, а через TikTok легко запускається дезінформація

Російська пропаганда зосереджується на YouTube Shorts та TikTok, соціальна мережа Фейсбук також задіяний в якості ресурсу для просування російських наративів, пояснює керівник Центру протидії пропаганді (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, на які канали комунікації РФ робить "ставку", Коваленко розказав: "Основна ставка пропаганди до 2022 року робилася на Телеграм і телебачення. Після блокування каналів Медведчука залишився Телеграм. Після початку повномасштабного вторгнення ряд ворожих телеграм-каналів були делегітимізовані – проукраїнські канали витіснили їх з цього поля".

В цьому контексті Коваленко наголосив: "Зараз основні зусилля ворожої пропаганди направлені на YouTube та TikTok. YouTube Shorts просуває російський контент, а через TikTok дуже легко запускаються дезінформаційні та діпфейкові відео, які потім мігрують в інші соцмережі".

Також, за словами керівника ЦПД, ворог використовує для пропаганди Фейсбук. "До прикладу, тема з фотографіями, згенерованими штучним інтелектом " у військового день народження, підтримайте його", - це росіяни, які нарощують аудиторію груп для просування своїх наративів", - додав він.